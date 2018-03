Sporting vence clássico contra Benfica O Sporting venceu o clássico deste sábado diante do Benfica, por 2 a 1, em jogo válido pela 30ª rodada do Campeonato Português. Quaresma e Pinto fizeram os gols do Sporting, enquanto Sokota descontou para o Benfica. Com este resultado, o Sporting soma 57 pontos, na terceira colocação, oito a menos que o vice-líder Benfica. O Porto, com 76 pontos, fica com o título neste domingo se vencer o Santa Clara.