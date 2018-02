Sporting vence clássico contra Porto O Sporting venceu nesta segunda-feira o Porto em casa por 2 a 0, com o primeiro gol sendo marcado pelo ex-jogador do Flamengo e do Corinthians, Liedson e o outro pelo português Carlos Martins. Agora, o time de Lisboa assumiu a vice-liderança do campeonato com 45 pontos, empatado com Boavista e Porto. O líder é o Benfica, com 51 pontos.