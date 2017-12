Sporting vence com 2 gols de Jardel Com dois gols do atacante brasileiro Jardel, o Sporting derrotou, neste sábado, o Paços de Ferreira pelo Campeonato Português. O ex-jogador do Grêmio é o artilheiro da temporada portuguesa com 33 gols marcados. Demais resultados: Varzim 0 x 0 Vitória Guimarães, Beira Mar 2 x 1 União Leiria, Vitória Setubal 3 x 2 Gil Vicente, Marítimo 4 x 1 Braga e Boavista 2 x 0 Santa Clara.