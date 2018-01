Sporting vence com dois gols brasileiros em Portugal O Sporting goleou o Marítimo por 4 a 0, nesta sexta-feira, em Lisboa, na abertura da 25ª rodada do Campeonato Português. Foram dois gols brasileiros, com os atacantes Liedson (ex-Corinthians) e Alecsandro (ex-Cruzeiro), além dos que foram marcados por Romagnoli e Moutinho. Com a vitória, o Sporting assumiu provisoriamente a segunda colocação do campeonato, com 55 pontos. A liderança é do Porto, com 56, enquanto o Benfica caiu para o terceiro lugar, com 53. O Porto joga neste sábado, contra o Academica, no mesmo dia em que tem Belenenses x Estrela Amadora. No domingo, haverá Nacional x Aves, Naval x Paços Ferreira, Vitoria Setubal x Beira Mar e Boavista x União Leiria. E na segunda, o Benfica fecha a rodada contra o Braga.