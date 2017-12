Sporting vence com gol de Rogério O brasileiro Rogério (ex-Corinthians e Palmeiras) marcou o segundo gol da vitória do Sporting sobre o União Leiria por 2 a 1, nesta sexta-feira, em Lisboa, na abertura da 10ª rodada do Campeonato Português. Beto havia aberto o placar para o time da casa e Paulo diminuiu para a equipe visitante. Com a vitória, o Sporting subiu para a quarta colocação da competição, com 17 pontos. O União Leiria permaneceu com 11 pontos, na 11ª posição. O líder é o surpreendente Braga, com 23 pontos.