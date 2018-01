Sporting vence e assume a liderança O Sporting venceu neste Domingo o Farense, por 1 x 0, e recuperou a liderança do Campeonato Português, com 50 pontos, um a mais que o Boavista. Com a ausência do brasileiro Jardel, o Sporting teve muita dificuldade para vencer o adversário. O gol foi marcado por João Pinto. Dois jogos completam a 23.ª rodada: Benfica e Belenenses jogam ainda este domingo e Marítimo e União Leiria jogam nesta segunda-feira. Outros resultados deste fim de semana: Varzim 1 x 0 Alverca; Paços Ferreira 0 x 0 Vitória Guimarães; Salgueiros 1 x 1 Beira Mar; Santa Clara 1 x 0 Braga; Boa Vista 0 x 0 Gil Vicente; Vitória Setubal 1 x 4 Porto.