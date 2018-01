Sporting vence e CSKA empata na Uefa O Sporting Lisboa e o CSKA Moscou, duas equipes cheias de jogadores brasileiros, conseguiram bons resultados nos confrontos de ida das semifinais da Copa da Uefa. Jogando em casa, o time português venceu o holandês Alkmaar por 2 a 1. E a equipe russa voltou da Itália com um empate por 0 a 0 com o Parma. As partidas de volta acontecem no dia 5 de maio. Time dos brasileiros Rogério, Anderson Polga, Fábio Rochemback e Liedson, o Sporting aproveitou o fato de jogar em casa para abrir vantagem. Douala e Pinilla marcaram para a equipe portuguesa, enquanto Landzaat decontou para o Alkmaar. Já em Parma, o time da casa não teve forças para sair com a vitória. Melhor para o CSKA, dos brasileiros Daniel Carvalho e Vágner Love, que precisa agora de uma vitória simples em Moscou para ir à final da Copa da Uefa.