Sporting vence e é 3.º provisoriamente O Sporting venceu nesta terça-feira por 3 a 0 o Rio Ave, na abertura da 16.ª rodada do Campeonato Português 2005/06. Com a vitória, o time dos brasileiros Rogério e Liedson garantiu sua chegada provisória à terceira posição na classificação, com 30 pontos, ficando atrás de Porto (34) e Nacional da Ilha da Madeira (30 pontos, mas com saldo de dez gols, contra seis). A competição continua nesta quarta-feira com os seguintes jogos: Paços de Ferreira x Maritimo; União Leiria x Naval; Acadêmica x Belenenses; Gil Vicente x Braga; e Vitória de Setúbal x Benfica. Na quinta, jogam: Boavista x Nacional da Ilha da Madeira; Penafiel x Estrela Amadora; e Vitória de Guimarães x Porto.