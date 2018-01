Sporting vence e embola ponta do Campeonato Português O Sporting fez o dever de casa neste sábado e venceu o Braga, fora de casa, por 1 a 0, em jogo válido pela 24.ª rodada do Campeonato Português. Com o resultado, o time visitante chega aos mesmos 52 pontos que o Benfica, porém segue na terceira posição já que tem uma vitória a menos (15 contra 16 do vice-líder). Além disso, o Benfica enfrentará o Beira-Mar nesta segunda-feira, pelo encerramento da rodada. No primeiro tempo o Sporting começou pressionando o Braga e praticamente não deixava o adversário chegar ao ataque. A partir dos 13 minutos os anfitriões foram se soltando e começaram a aparecer na partida, mas os visitantes seguiam melhor. Precisando da vitória para encostar nos líderes Porto e Benfica, o Sporting se mostrava nervoso e apesar do domínio em campo não chegou a oferecer real perigo ao Braga e a partida foi para o intervalo empatada em 0 a 0. Na etapa final, os visitantes controlaram a ansiedade e abriram o placar logo aos sete minutos de jogo. Moutinho toca para Romagnoli que cruzou na área. Paulo Santos sai de soco e a bola sobra para Nani que, de cabeça, fez 1 a 0 para o Sporting. Depois do gol, o Braga acordou, resolveu partir para o ataque e em seis minutos criou três chances de gol. Contente com o resultado, os visitantes trataram de tocar a bola e esperar o final da partida. Outros jogos deste sábado: Amadora 3 x 3 Acadêmica, Aves 1 x 0 Boavista, Marítimo 1 x 1 Associação Naval, Paços Ferreira 2 x 1 Nacional e União Leiria 0 x 1 Belenenses.