Sporting vence e garante a liderança O Sporting Lisboa venceu o Salgueiros por 2 a 0 e manteve a liderança isolada do Campeonato Português com 63 pontos. Os gols foram marcados por João Pinto e Quiroga. O Benfica, terceiro colocado com 54 pontos, derrotou fora de casa o Vitória Guimarães por 4 a 1. Na outra partida deste sábado, o Gil Vicente bateu o Beira Mar por 2 a 1. No domingo, o vice-líder Boa Vista, que tem 59 pontos, precisa vencer o Paços Ferreira para continuar na briga pela campeonato desta temporada.