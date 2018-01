Sporting vence e se aproxima dos líderes do Português O Sporting venceu o Beira-Mar por 2 a 0, nesta segunda-feira, no encerramento da 23.ª rodada do Campeonato Português, e se reaproximou da briga pelo título português, ao chegar a 49 pontos, contra 53 do líder Porto e 52 do Benfica - os rivais empataram por 1 a 1 no domingo, em Lisboa. Os dois gols foram marcados no primeiro tempo: Abel Ferreira abriu o placar aos 14 minutos, e o brasileiro Liedson definiu o placar, aos 31 minutos, completando de cabeça um cruzamento do chileno Tello. A sete rodadas do fim, o Sporting ainda tem pela frente um confronto direto com o Benfica.