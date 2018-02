Sporting vence líder Porto fora de casa pelo Português Na única partida da 22.ª rodada do Campeonato Português quem se deu bem foi o Sporting. O time do brasileiro Liédson venceu neste sábado, fora de casa, o líder Porto por 1 a 0 e chegou aos 46 pontos, dois a menos que o vice-líder Benfica. Para piorar a situação dos líderes do campeonato, o Benfica fecha a rodada na segunda-feira e caso vença o Estrela Amadora diminui a diferença entre as equipes para apenas um ponto. O único gol do clássico português foi marcado por Rodrigo Tello aos 27 minutos do segundo tempo. O jogador coborou com força uma falta da intermediária, acertando o ângulo direito do goleiro brasileiro Hélton. Depois do gol o Sporting poderia ampliar. O Porto sentiu o golpe e partiu para cima do adversário, abrindo sua defesa e permitindo que os visitantes explorassem os contra-ataques. O time alviverde não aproveitou as oportunidades criadas e o jogo terminou 1 a 0 para os visitantes.