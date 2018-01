Sporting vence na Copa de Portugal O Sporting sofreu para vencer o Famalicão por 3 a 1, fora de casa, na noite desta segunda-feira, mas conseguiu classificar-se para as semifinais da Copa de Portugal. Porto, Boavista e Marítimo jogaram no domingo e também garantiram presença na próxima etapa do torneio eliminatório, que garante ao campeão no mínimo vaga para a edição de 20001/2002 da Copa da Uefa. O Famalicão, da Segunda Divisão de Portugal, animou a torcida que foi ao Estádio Municipal 22 de junho com o gol marcado por Helder, aos 22 minutos do primeiro tempo. O jogo, no entanto, foi interrompido duas vezes, porque torcedores jogavam rojões próximos às duas áreas. O Sporting só começou a inverter a situação aos 36 minutos da fase final, quando Acosta empatou. O jogo se encaminhava para a prorrogação, mas Spehar definiu a vaga do atual campeão português, com gols aos 41 e aos 49.