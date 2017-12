Sporting vence na volta de Jardel Quase cinco meses depois, Jardel voltou a vestir a camisa do Sporting. Ele jogou 80 minutos hoje, na vitória por 3 a 0 sobre o Moreirense pela sexta rodada do Campeonato Português. Sua última partida havia sido dia 12 de maio, quando fez o gol da vitória sobre o Leixões na final da Copa de Portugal. Ainda fora de forma - treinou apenas 10 dias -, Jardel teve uma atuação discreta, mas levou perigo ao goleiro João em duas cabeçadas. Os gols foram marcados por Kutuzov e Cristiano Ronaldo (2). O atacante brasileiro entrou em campo muito feliz porque pôde rever os filhos, Vitório e Jardelzinho. Os dois chegaram a Lisboa sábado junto com Karen Ribeiro, a ex-mulher do jogador. Se tivesse feito um gol, Jardel o teria dedicado aos filhos. Com a vitória de hoje, o Sporting chegou ao sétimo lugar, com 10 pontos em seis partidas. O líder isolado é o Porto, que empatou por 1 a 1 com o Beira Mar, fora de casa, e subiu para 14 pontos. Benfica, Vitória de Guimarães e Belenenses têm 13.