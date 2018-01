SporTV confirma transmissão da Série B O Mogi Mirim poderá ter sua partida diante do Brasiliense-DF, neste sábado, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, transmitida pela SporTV, canal fechado da Globosat. O jogo, que seria realizado às 16 horas, foi transferido para as 20h30, no estádio "Wilson Fernandes de Barros". A mudança atendeu pedido da Globo Esportes. A emissora espera que ocorra um acordo com a FBA (Futebol Brasil Associados) para as transmissões até sábado. O pedido chegou por e-mail ao diretor de futebol da CBF, Virgílio Elísio, que nesta quinta-feira confirmou a alteração. Falta ainda resolver a questão das cotas - os outros 22 clubes não aceitam a quantia que será dada a Palmeiras (R$ 2 milhões) e Botafogo-RJ (R$ 1 milhão), enquanto receberão cerca R$ 318 mil cada. O SporTV, inclusive, já reservou em sua grade de programação as datas de transmissão das partidas durante todo o mês de maio. A emissora já reservou todas os dias relativos ao mês de maio. Além de sábado, nos seguintes dias, sempre às 20h30: 6, 9, 13, 16, 20, 23, 27 e 30.