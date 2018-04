St Étienne goleia Lorient e se classifica na Copa da França

O St Étienne, que está perto da zona do rebaixamento na liga francesa, chegou ao intervalo com vantagem de três gols, marcados pelos atacantes Emmanuel Rivière, Boubacar Sanogo e Dimitri Payet.

Payet balançou as redes de novo no segundo tempo, antes de Gabriel Penalba, meia do Lorient, descontar em cobrança de pênalti.

Em outra partida remarcada, o Nancy precisou de um pênalti para vencer o Thiers, da quinta divisão, depois do empate no tempo normal por 1 x 1..

O St Étienne vai enfrentar o Villefranche, da quarta divisão, enquanto o Nancy pega o Plabennec, da terceira divisão.

Atual campeão, o Guingamp, 17o colocado na segunda divisão, chegou às oitavas com uma vitória por 1 a 0 sobre o Mulhouse, da quarta divisão.

Mais tarde neste domingo o Paris St Germain receve o Évian, da terceira divisão, enquanto o Monaco recebe o Lyon.