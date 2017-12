Stam é flagrado no exame antidoping O zagueiro Jaap Stam, da seleção holandesa e da Lazio, foi flagrado no exame antidoping, segundo anunciou nesta sexta-feira o Comitê Olímpico da Itália. O teste realizado no dia 13 de outubro, após o jogo contra a Atalanta, pelo Campeonato Italiano, apontou a presença da substância proibida nandrolona em seu organismo. Ainda não foi anunciada qual será a punição ao jogador, que veio do Manchester United para o clube de Roma em agosto passado, por US$ 21 milhões.