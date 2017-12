Steve Nash e dono do Suns pagam 20 milhões de euros e compram o Mallorca O ex-jogador de basquete Steve Nash nunca escondeu que era fã de futebol, a ponto de pegar um trem para ia ao Itaquerão ver um jogo da Copa do Mundo em São Paulo. Agora ele é dono de um clube de futebol da Espanha. O ex-armador canadense é membro do grupo de empresários que foi anunciado como novo proprietário do Mallorca, atualmente na segunda divisão.