STF força um acordo e Série C vai ter 21 clubes A quatro dias do início, o Campeonato Brasileiro da Série C acaba de ganhar um novo participante, passando a ter 21 clubes. Uma das maiores brigas nos bastidores do futebol nacional teve um final na noite desta terça-feira, quando uma audiência de conciliação no Supremo Tribunal Federal (STF), em Brasília, definiu a inclusão de Treze (PB) e Rio Branco (AC) no Grupo A, que terá agora 11 integrantes.