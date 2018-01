STF nega habeas corpus ao Flamengo O ministro Sydney Sanches, do Supremo Tribunal Federal (STF), negou hoje habeas corpus ao presidente do Flamengo, Edmundo Santos Silva, e ao presidente do Conselho de Administração do clube, José Peixoto Guimarães, que queriam, em caso de serem convocados a prestar depoimento na CPI do Futebol, de não serem presos. Em seu despacho, o ministro argumentou que os dois dirigentes não foram ainda convocados pela CPI, o que tornaria desnecessária a medida. E diz que, se eles forem chamados a depor, o pedido poderá ser reavaliado.