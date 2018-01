STJ adia julgamento de Edmundo O ministro do Superior Tribunal de Justiça Vicente Leal, relator do processo do jogador de futebol Edmundo Alves de Souza Neto, acolheu o pedido dos advogados do atleta e adiou o julgamento para a próxima terça-feira, segundo anunciou o site do STJ. O processo deveria ser julgado hoje, mas uma petição protocolada em 29 de novembro pelos defensores de Edmundo, alegando que eles não poderiam comparecer na data prevista, causou o adiamento. Edmundo, que está jogando no Japão, foi condenado em março de 1999 a quatro anos e meio de prisão em regime semi-aberto por causa de acidente de carro ocorrido na madrugada de 2 de dezembro de 1995, quando três pessoas morreram, na Lagoa Rodrigo de Freitas, no Rio. Com a condenação na 17ª Vara Criminal do Rio de Janeiro, os advogados do jogador recorreram ao STJ.