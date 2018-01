STJ cassa mais uma liminar do Remo O vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça, Nilson Naves, cassou nesta segunda-feira a segunda liminar a favor da inclusão do Remo na Série A do Campeonato Brasileiro. O clube também não poderá mais recorrer a órgãos sob a jurisdição do tribunal. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF), que havia derrubado, na sexta-feira, liminar a favor do Remo, na Justiça Federal no Rio, entrou com reclamação no STJ contra a decisão tomada pela 4ª Vara Federal de Belém. O juiz paraense Eduardo Cubas garantiu a presença do Remo na competição, na quinta-feira, horas depois de o ministro Nilson Naves, do STJ, cassar liminar idêntica concedida pela 14ª Vara Cível de Belém. A decisão do juiz paraense irritou Nilson Naves. O ministro decidiu impedir que as instâncias inferiores ao STJ entrem novamente no jogo. "Fica vedado qualquer pronunciamento sobre a questão em causa a toda autoridade judiciária cujos atos estejam sujeitos diretamente ao Superior Tribunal Federal", disse.