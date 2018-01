STJ decide caso Garrincha na quinta O Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidirá na quinta-feira se a Editora Cia das Letras deve ou não indenizar a família de Mané Garrincha, por causa do livro ?A Estrela Solitária?, de Ruy Castro, publicado em 1995, sem a autorização das filhas do ex-jogador. Se o tribunal acolher o pedido das autoras da ação, o valor total da indenização deve ser de R$ 4 milhões. A disputa judicial teve início ainda em 1995, quando as herdeiras de Garrincha - na ocasião, 12 filhas - tentaram impedir a venda do livro. Em janeiro de 1996, os advogados Salles Nobre e Franco Oliveira entraram na Justiça com ação indenizatória. Em primeira instância, as filhas de Garrincha obtiveram uma vitória parcial: mil salários mínimos por dano moral. Depois, o Tribunal de Justiça do Rio alterou os valores: decidiu que caberia as herdeiras 5% do preço de capa de cada exemplar vendido. "Entramos então com dois recursos: um reivindica 10 mil salários mínimos por dano moral (R$ 2,4 milhões, sem juros) e o outro, por dano material, é contra os 5% por capa de livro: queremos uma liquidação por arbitramento, levando-se em conta a fama de Garrincha, quantas vezes sua imagem aparece no livro", contou Salles Nobre.