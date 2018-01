STJ devolve o Paulistão à Globo A TV Globo conseguiu garantir hoje à noite no Superior Tribunal de Justiça (STJ) o direito de transmitir com exclusividade os jogos do Campeonato Paulista de 2003. O presidente interino do STJ, Edson Vidigal, cassou uma liminar que havia sido concedida pela Justiça de São Paulo ao SBT para a transmissão da competição. Para atender ao pedido da Globo, Edson Vidigal levou em conta o argumento da emissora de que poderia ter prejuízos se tivesse de esperar até fevereiro por uma nova decisão, quando o Judiciário volta do recesso. "Até lá, terão acontecido várias partidas de futebol, e caso venha a TV Globo sair vitoriosa na demanda, já estaria impedida de exercitar seu direito às transmissões dos jogos do campeonato, não recuperando os prejuízos advindos da quebra dos compromissos assumidos com seus anunciantes, eis que vendera espaço para veiculação e publicidade em sua programação esportiva", justificou o ministro. Pelo fato de ter transmitido o Paulista de 2002, a Globo sustenta que tem a preferência na renovação do contrato. Em outubro, a Federação Paulista de Futebol ofereceu à emissora os direitos de transmissão de 12 jogos por R$ 12 milhões. A Globo não aceitou e enviou uma correspondência informando que teria interesse em analisar uma eventual nova proposta. Pouco tempo depois, a FPF assinou o contrato com o SBT pelo mesmo valor, mas para transmitir 22 jogos. No pedido encaminhado ao STJ, a Globo afirmava que a decisão judicial anterior, favorável ao SBT, contrariava o Código Civil e a legislação federal.