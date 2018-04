STJ garante início da Copa Nordeste O presidente interino do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Nilson Naves, concedeu na manhã de hoje uma liminar garantindo o início do Campeonato do Nordeste neste sábado. A primeira partida seá às 16 horas entre o Náutico e o Botafogo da Paraíba. O campeonato estava suspenso por decisão do presidente do Tribunal de Justiça de Alagoas, José Fernando Lima Souza, a pedido da Agremiação Sportiva Arapiraquense, que foi excluída da competição. Nilson Naves considerou relevantes os argumentos da Liga dos Clubes de Futebol do Nordeste, garantindo o início da campeonato. Segundo a Liga, se prevalecesse a decisão da Justiça de Alagoas, duas emissoras de televisão poderiam rescindir seus contratos, dezenas de patrocinadores cancelariam patrocínios e não haveria agenda suficiente para a realização futura da competição. "Haveria incalculáveis prejuízos para clubes, atletas, empregados e o público em geral", reconheceu o ministro Nilson Naves.