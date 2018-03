STJ julga na quinta ação da CBF O presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Nilson Naves, informou hoje ao procurador-geral do município de Caxias (RS), Vanius Corte, que a Corte Especial do STJ deverá julgar na quinta-feira ação proposta pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) com o objetivo de impedir a concessão de liminares por juízes estaduais incluindo clubes no campeonato brasileiro. Na semana passada, o vice-presidente do STJ, Edson Vidigal, concedeu uma liminar garantindo a validade da tabela oficial elaborada pela CBF e impedindo os juízes de atender pedidos de clubes com o Caxias.