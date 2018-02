STJ não aceita recurso de Edmundo O atacante Edmundo, do Fluminense, sofreu nesta terça-feira mais um revés ao ter um novo pedido de recurso negado pela sexta turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que manteve sua condenação de quatro anos e meio de prisão, em regime semi-aberto. Mesmo com a condenação judicial, o artilheiro não poderá ser preso, porque ainda tem outras instâncias para recorrer. A pena foi imposta, porque em dezembro de 1995, o Edmundo foi considerado culpado pela morte de três pessoas (Joana Maria Martins Couto, Alessandra Cristini Pericier Perrota e Carlos Frederico Brites Tinoco Pontes), durante um acidente automobilístico, na Lagoa, zona sul do Rio. A tentativa do recurso do artilheiro era a de reduzir a pena para um ano e quatro, o que lhe daria a concessão de "sursis", possibilitando o jogador cumprir a punição em regime aberto, sob condicional. Apesar de a sexta turma do STJ ter negado o recurso de Edmundo, o jogador não corre o risco de ser preso imediatamente. Ele ainda pode recorrer até o final das instâncias judiciais em liberdade. Ao tomar ciência da rejeição do recurso, Edmundo não quis falar com os jornalistas, ao deixar o treino do Fluminense, nesta terça-feira à tarde, nas Laranjeiras.