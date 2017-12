STJ nega liminar por anulações O Superior Tribunal de Justiça (STJ) negou nesta segunda-feira o pedido de liminar contra os 11 jogos anulados do Campeonato Brasileiro. O mandato de segurança havia sido pedido pelo advogado Luís Carlos Crema (se qualificando como torcedor), de Chapecó, cidade do interior de Santa Catarina, na semana passada. Quem vetou o pedido foi a ministra Nancy Andrighi, que alega que a disputa não é de competência do tribunal. "(..)a hipótese de ação contra ato de presidente do STJD e da CBF não se enquadra entre as previstas na Constituição Federal como de competência do STJ", diz o comunicado. Com isso, a decisão do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) está mantida e a atual classificação do Campeonato Brasileiro com o Corinthians na liderança é a que vale.