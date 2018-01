STJ pode definir amanhã briga das TVs O terceiro round da briga entre as TVs Globo e SBT pela transmissão do Campeonato Paulista, foi vencido pela emissora fluminense, mas a luta ainda não terminou. Hoje, o presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ministro Nilson Naves, decidiu que o processo retornasse ao ministro-relator, Antônio de Pádua Ribeiro, para que ele definisse quem tem razão. Com isso, a exclusividade no televisionamento do campeonato fica mantido para a Globo até que Ribeiro dê a decisão final. Naves também não analisou o pedido da Federação Paulista de Futebol (FPF) que pedia reconsideração da decisão do vice-presidente do STJ, Edson Vidigal, que deu a exclusividade à Rede Globo. A emissora fluminense entrou hoje com uma reclamação no STJ contra a decisão da FPF de cancelar quarta-feira a partida entre Palmeiras e Ponte Preta, sob a alegação de chuvas. Os advogados da emissora sustentam que a atitude da federação foi um descumprimento à liminar de Vidigal. Além disso, a Globo assegura que a FPF violou o contrato de exclusividade ao permitir que o SBT transmitisse, no mesmo dia, o jogo entre Corinthians e Portuguesa. Os advogados das Organizações Globo poderão entrar com uma nova ação contra a federação, pedindo ressarcimento por possíveis prejuízos causados pela transmissão do jogo pela SBT e pelo cancelamento de Palmeiras e Ponte Preta. A FPF argumenta que o SBT já havia transmitido três jogos no fim de semana, graças à liminar concedida pelo desembargador Mohamed Amaro, terceiro vice-presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo. Além disso, segundo a federação, que apresentou sua defesa relacionando 60 itens - todos rebatidos pelos advogados da Globo - a emissora não esgotou todos os recursos jurídicos no TJ paulista, o que impediria de entrarem com nova medida cautelar na instância superior, que é o STJ. A briga entre as emissoras paulista e fluminense e as transmissões dos jogos do fim de semana poderão ou não terminar amanhã. Tudo vai depender do ministro Pádua Ribeiro, relator do processo. O STJ não informou se o ministro iria tomar a decisão amanhã ou na próxima semana.