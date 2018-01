STJD abre exceção para inscrições O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) acatou solicitação do Departamento de Registro da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para que houvesse um relaxamento no prazo de inscrição de jogadores que vão participar da primeira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro e também da rodada do fim de semana pela Série A. Isso em função da seqüência dos últimos feriados. Dessa forma, o Corinthians, por exemplo, poderá escalar Cocito no clássico de domingo, com o Flamengo. A partir da próxima semana, volta a valer o prazo estabelecido no regulamento do Brasileiro, tanto da Série A quanto da B, para dar condições de jogo aos atletas. Eles devem ter o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF com três dias úteis de antecedência da partida para atuar em condição legal.