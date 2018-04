STJD abre inquérito contra PC Oliveira O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) acatou pedido do São Paulo e abriu inquérito disciplinar para apurar denúncia do clube paulista contra o árbitro Paulo César de Oliveira. De acordo com representação do Tricolor enviada ao tribunal, Oliveira chamou alguns jogadores do São Paulo para briga durante partida contra o Guarani, em 28 de agosto, no Morumbi. O diretor-jurídico do São Paulo, José Carlos Ferreira Alves, disse que vários atletas serão arrolados como testemunhas. O STJD deve marcar o julgamento em primeira instância para o início de outubro. Oliveira foi denunciado com base nos Artigos 272 (assumir em campo atitude contrária à disciplina ou à moral esportiva) e 273 (prática de excessos ou abuso de autoridade). O primeiro artigo prevê pena de suspensão de 60 a 120 dias. O segundo, de 60 a 180 dias. Portanto, o árbitro, se for condenado, pode ficar até seis meses sem apitar jogos oficiais.