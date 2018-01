STJD absolve Anderson e o Fluminense Anderson, capitão do Paulista, foi absolvido hoje à noite pela 2ª Comissão Disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) e poderá atuar nesta quarta-feira contra o Fluminense na decisiva partida pela final da Copa do Brasil. O clube carioca também foi beneficiado pelos auditores que não o puniram com a perda de mando de campo, por causa de um copo plástico arremessado durante a semifinal da competição, contra o Ceará, em São Januário. O capitão do paulista, de 32 anos e réu primário, foi ao STJD acompanhar o julgamento e, ao final, saiu aliviado. Por causa da expulsão contra o Cruzeiro, na partida pela semifinal da Copa do Brasil ele poderia ter sido condenado a uma suspensão de até quatro jogos. No mesmo julgamento, o lateral Rui, do time mineiro, foi apenado com duas partidas, que serão cumpridas no Campeonato Brasileiro, já que a sua equipe não participa mais da Copa do Brasil neste ano. O Paulista ainda teve outro atleta absolvido, Dema, mas caso condenado cumpriria a pena no Campeonato Brasileiro, já que a expulsão ocorreu contra o Grêmio, em confronto válido pela série B. Já o Fluminense, que poderia perder o mando de campo por 3 partidas foi absolvido. Os auditores do tribunal consideraram que o juiz Heber Roberto Lopes "faltou com a verdade" ao relatar na súmula que viu um copo plástico ter sido arremessado em campo aos 83 minutos, no mesmo instante em que o Ceará marcou um gol. Os julgadores lembraram que, de acordo com o árbitro, o objeto teria sido jogado do outro lado do campo onde o gol cearense ocorreu.