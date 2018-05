STJD absolve Flamengo e mantém punição ao Corinthians

Em julgamento realizado nesta quinta-feira, o Pleno do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) absolveu o Flamengo e manteve a punição aplicada anteriormente ao Corinthians, por conta da confusão ocorrida no Maracanã, no dia 23 de outubro. No episódio, 31 torcedores corintianos foram detidos pela polícia - 30 deles ainda seguem presos.

O time carioca foi absolvido da punição inicial, de perder um mando de campo semiaberto e multa de R$ 20 mil. O Flamengo havia sido denunciado por ser o mandante da partida e porque um torcedor arremessara um copo no gramado durante a partida, que terminou em empate por 2 a 2.

Já o Corinthians teve mantida a pena de cinco jogos como mandante, onde deve fechar o setor norte do Itaquerão, além de seguir com a punição de cinco jogos sem torcida como visitante - neste caso, perde o direito de receber a carga de ingressos que cabem aos times de fora. A boa notícia para o time paulista foi a redução da multa inicial de R$ 50 mil para R$ 20 mil.

Em relação à confusão ocorrida nas arquibancadas, entre corintianos e a polícia militar local, os auditores do Pleno do STJD reiteraram o impedimento dos torcedores presos em entrar nos estádios nacionais por um período de seis meses.