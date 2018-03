STJD adia julgamento de atletas do Guarani Por entender que existe "algo divergente" na denúncia, o relator da 2ª Comissão Disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), Fernando Augusto, optou nesta terça-feira por transferir o julgamento dos atletas do Guarani envolvidos nos incidentes durante a derrota para o Fluminense, por 5 a 2, no Maracanã, no dia 30 de junho. Sua principal dúvida foi a de encontrar o porque de somente estarem sendo julgados Marquinhos, Jean e Paulão, já que Lúcio e Alex também foram expulsos pelo árbitro Lourival Dias Filho. O equívoco do relator na transferência pode ter acontecido porque o STJD vem seguindo um procedimento, o qual Fernando Augusto ainda não deve estar familiarizado: primeiro acontecem os julgamentos dos denunciados com base em imagens de TV, caso de Marquinhos, Jean e Paulão. Já os jogadores expulsos pelo juiz (Lúcio, Alex e, novamente, Paulão) acontecem em um outro momento. Já a dúvida que induziu o relator a mudar a data do julgamento foi suscitada porque Paulão estava sendo julgado. Enquanto Lúcio e Alex, também expulsos, não. Neste caso, foi uma coincidência, já que Paulão foi tanto denunciado tendo por base imagens de TV quanto expulso pelo juiz. A data do novo julgamento ainda não foi marcada.