STJD adia julgamento do Atlético-PR O presidente da 3ª Comissão Disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), Luiz Tavares Correa, adiou para a próxima semana o julgamento do Atlético-PR, incurso no Artigo 214 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que estava marcado para hoje. O clube paranaense pode perder seis pontos por ter escalado supostamente de forma irregular o goleiro Diego no jogo com o Coritiba, dia 2 de maio, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. O auditor recebeu durante a tarde vasta documentação do Atlético e se sentiu na obrigação de marcar uma nova data para o julgamento. "Preciso de tempo para analisar os documentos", disse o presidente da 3ª comissão. O caso será julgado na próxima quarta-feira.