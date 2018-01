STJD adia julgamento do Náutico O esperado julgamento que poderia mudar a pontuação do Campeonato Brasileiro da Série B não aconteceu nesta terça-feira à noite, no Rio de Janeiro. O STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) decidiu abrir diligências ao solicitar ao departamento técnico da CBF o documento original sobre a inscrição do lateral-esquerdo Marcos Lucas, do Náutico, que teria atuado de forma irregular na abertura da competição. O nome do jogador não apareceu no BID - Boletim Informativo Diário - mas segundo a defesa do time pernambucano ele estava inscrito dentro do tempo hábil. O documento solicitado vai comprovar a inscrição do atleta, mas não livra o clube do descumprimento do regulamento que prevê sua inclusão no BID. Existe precedente jurídico no Tribunal, que tirou os pontos do Guarani no jogo contra o Vila Nova-GO, pela Copa do Brasil, pela inclusão do volante Leandro Guerreiro. Em caso de condenação, os pontos da vitória do Náutico, por 4 a 3, serão computados para o Joinville. Outro caso polêmico envolve Marília e Anapolina. O time goiano também alega que dois jogadores do time paulista, Romualdo e Jaílson, não constavam no BID antes da rodada inaugural. O Marília tem cinco dias para dar vistas ao processo e na volta da documentação será marcada a data do julgamento. O MAC venceu por 2 a 0. Ainda pela Série B, o zagueiro Nei, do Vila Nova, terá seu recurso julgado no dia 26. Ele foi suspenso 60 dias por agredir a juíza Sirley Cândida no jogo em que seu time perdeu para a Anapolina, por 2 a 0.