STJD adia julgamento, e Emerson pegará o Figueirense no domingo

SÃO PAULO - O atacante Emerson, que corria o risco de desfalcar o Corinthians no jogo do próximo domingo, contra o Figueirense, em Florianópolis, teve o seu julgamento desta terça-feira pela manhã adiado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) e poderá defender o time paulista na penúltima rodada do Campeonato Brasileiro.

O STJD tomou a decisão após o advogado do Corinthians, João Zanforlin, pedir o adiamento do julgamento com base no fato de que o Fluminense foi beneficiado por outra medida do tribunal. O clube carioca foi atendido ao acatar um recurso contra a punição ao técnico Abel Braga, suspenso por quatro jogos em primeira instância, mas que obteve um efeito suspensivo e ficou livre para dirigir a equipe até que aconteça um novo julgamento.

E o fato de o Fluminense estar na briga direta pelo título acabou pesando em favor do Corinthians. Para evitar que o clube paulista acuse o STJD de favorecimento ao time carioca, o relator do processo de Emerson, Alberto Puga, resolveu adiar o julgamento do atacante.

Apesar de ter sido beneficiado pela medida do tribunal, Emerson ainda corre o risco de desfalcar o Corinthians contra o Palmeiras, no dia 4 de dezembro, na rodada final do Brasileirão, caso seja julgado pelo STJD na próxima semana.

Emerson foi inicialmente suspenso por um jogo após receber apenas um cartão amarelo do árbitro Leandro Pedro Vuaden na partida contra o Avaí, no Pacaembu. Após uma disputa, ele chutou a bola na direção de Daniel, do time catarinense, que estava caído no chão, e depois ainda pisou no adversário. Embora não tenha sido expulso, o atacante foi denunciado por meio de prova de vídeo pela procuradoria do STJD. Com isso, passou a correr o risco de tomar de quatro a 12 jogos de suspensão, por praticar jogada violenta.

Entretanto, em seguida a quarta comissão disciplinar do STJD desclassificou a infração para o artigo 250 (praticar ato desleal ou hostil durante a partida) da Confederação Brasileira de Justiça Desportiva (CBJD). Com isso, o atacante pegou a pena mínima de um jogo de suspensão. Mas, como a procuradoria achou a punição branda, ele corre o risco de receber punição maior em um novo julgamento.

Nesta terça-feira pela manhã, quando os jogadores do Corinthians se reapresentaram aos treinos depois da vitória sobre o Atlético-MG, Emerson apenas ficou realizando um trabalho muscular no clube, enquanto outros jogadores que atuaram por pouco tempo no último domingo, como Adriano e Alex, realizaram uma atividade no gramado.