STJD adia semifinal entre Vitória x Fla O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) acatou um recurso do Vitória e adiou a primeira partida pela semifinal da Copa do Brasil, entre Flamengo e o time baiano, prevista para esta quarta-feira. A disputa judicial começou quando na semana passada o tribunal puniu o Rubro-Negro da Bahia com a perda de mando de campo. Inconformado com a punição, o Vitória entrou com recurso no STJD, que será julgado somente na quinta-feira, um dia após da realização da partida, marcada para o Estádio Rei Pelé, em Maceió. Por isso, o auditor Mário Antônio Couto, optou por conceder uma liminar de adiamento do confronto, para que a equipe baiana não tenha seu direito de defesa prejudicado, até que recurso baiano seja julgado. O Departamento Técnico da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) ainda não marcou uma nova data para a partida. De acordo com o diretor técnico Virgílio Elísio somente após a realização do julgamento é que a entidade deverá marcar um novo dia para o confronto.