STJD ameaça eliminar Santos do Paulistão e da Libertadores O presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), Rubens Approbato, ameaçou nesta quinta-feira suspender 20 clubes, entre os quais o Santos, por inadimplência junto ao órgão. O clube paulista estaria com uma dívida acumulada de cerca de R$ 200 mil e poderia ser eliminado judicialmente do Campeonato Paulista e da Copa Libertadores da América, mas o advogado santista Mário Mello contestou a cobrança. ?Há dispositivos no código [Código Brasileiro de Justiça Desportiva - CBJD] e estamos levantando isso para instaurar um novo processo por desobediência às determinações contidas em nossas decisões?, explicou Approbato. ?E pode levar a sanções mais graves, que é a eliminação dos clubes que reiteradamente descumprirem as punições do tribunal.? O advogado do Santos garantiu não estar preocupado com a ameaça do mandatário do STJD. De acordo com Mário Mello, o clube tem um crédito de R$ 600 mil a receber da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) por causa da convocação de seus atletas para a seleção. Em relação ao STJD, ele só reconheceu uma dívida de R$ 9 mil, referentes aos atrasos no início ou na volta para o segundo tempo das partidas. Mário Mello afirmou também que na próxima semana apresentará ao STJD um documento emitido pela CBF, responsável por recolher os débitos com a instituição, no qual constará a quitação das dívidas do clube santista. Mas o presidente do STJD não se mostrou receptivo à idéia. ?Não vou me manifestar sobre esse problema [do Santos], porque não sei caso a caso. Mas se alguém tiver um credor, que vá cobrar de quem lhe deve?, disse. ?Uma coisa é a pena pecuniária aplicada pelo tribunal, outra coisa é o crédito que o clube tem com a entidade [CBF]. Ele que cobre da entidade e a entidade paga, ou ele paga com o dinheiro da entidade.? O procurador do STJD, Paulo Schmitt, revelou que está estudando a forma como denunciará os clubes. Na realidade, ele só aguarda uma ordem do presidente do órgão para oficializar os processos. E foi até menos prudente do que Rubens Approbato ao comentar a situação. ?Em tese, eles [os clubes devedores] já estariam suspensos automaticamente, por causa dos descumprimentos.? Além do Santos, algumas das outras equipes devedoras são: Gama (DF), Santa Cruz (PE), Anapolina (GO), Atlético de Ibirama (PR), Brasil de Pelotas (RS), River (PI), Moto Clube (MA), Ceilândia (DF), Mixto (MT) e Chapadão (MT).