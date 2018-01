STJD ameaça rebaixar o São Caetano A morte do zagueiro Serginho pode provocar a saída do São Caetano do Campeonato Brasileiro e seu conseqüente rebaixamento até para a Série C do Nacional. Apesar de remota, a possibilidade existe e a afirmação foi feita pelo presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, Luiz Zveiter, que ao término do recesso de feriado, depois desta terça-feira, iniciará procedimentos para apurar as responsabilidades no episódio. O presidente do STJD foi cauteloso ao fazer previsões sobre possíveis punições, mas reiterou que poderá requerer a suspensão temporária do campeão paulista para evitar prejuízos a outras equipes. Como a punição definitiva poderia ser por até 720 dias, o time não seria inscrito em qualquer competição organizada pela CBF nesse período e perderia seu lugar na divisão principal do Nacional e, no ano seguinte, na Série B. "Podemos suspender o São Caetano preventivamente, se estourar possível agravamento. Seria para evitar prejuízos a outras equipes", explicou Zveiter. "Antes, vamos analisar tudo com calma. E verificar a documentação do Serginho na CBF para saber se temos jurisprudência no caso." De acordo com Zveiter, o STJD poderá investigar o caso a partir do momento em que ficar comprovada a existência de atestado na CBF, assinado pelo São Caetano, em que não é relatada a doença do zagueiro. Na quarta-feira, ele encaminhará ofício à entidade solicitando esclarecimentos. "Antes de abrir inquérito ou instaurar o processo, o primeiro passo é pedir esse atestado na CBF e ver se a apresentação do documento é condição para um atleta ser inscrito pelo clube em uma competição", disse Zveiter. "Mesmo que a doença não o impedisse de jogar futebol, é necessário que ela fosse discriminada no atestado. Não se pode afirmar um fato que não é verdadeiro ou omitir uma verdade. Vamos aguardar." Emoção - Paulo Schmitt, procurador-geral do STJD, e a quem Zveiter poderá solicitar o início das investigações, também optou pela prudência. Ele ressaltou que a emoção tem sido forte na análise da situação. Até sexta-feira conversará com Zveiter para saber que rumo dará ao caso. "Vamos ver primeiro se houve erro. Se há indícios para instaurar processo. Ou, o que pode ser o mais correto, abrirmos inquérito", ponderou o procurador. "Fica difícil, agora, falar em quais artigos, São Caetano ou seus funcionários, poderiam ser denunciados no Código Brasileiro de Justiça Desportiva." Embora não queira falar de punições, Schmitt citou os artigos números 232, 234 e 235 do CBJD. No primeiro - deixar de cumprir obrigação assumida em qualquer documento referente às atividades esportivas - a pena é de multa de R$ 5 mil. Já os artigos 234, falsificar documento, omitir declaração e inserir declaração falsa, e o 235, atestar ou certificar falsamente, em razão da função, fato ou circunstância que habilite o atleta a obter registro, condição de jogo, inscrição, transferência ou qualquer vantagem indevida, as penas são as mesmas: suspensão de 180 dias a 720 dias.