STJD anuncia punição a 4 clubes de futebol por dívidas

RIO - O presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), Flávio Zveiter, determinou nesta quarta-feira o desligamento imediato de Macaé (RJ), Águia Negra (MS), Ypiranga (AP) e CSA (AL) de qualquer competição esportiva que estiverem disputando. A punição se deve ao não pagamento de débitos dos clubes com o tribunal.

Os valores são referentes a multas aplicadas em julgamentos dos quatro clubes no ano passado, variando de R$ 600 a R$ 3 mil. A punição é prevista no Artigo 54 do Regulamento Geral de Competições, que prevê advertência, multa e, posteriormente, desligamento de torneios caso as obrigações não sejam cumpridas.

A decisão do STJD foi encaminhada à CBF e às federações de futebol do Rio, Mato Grosso do Sul, Amapá e Alagoas, que deverão proceder com o desligamento dos clubes das competições que estiverem disputando - o que inviabiliza, por exemplo, o confronto entre Flamengo e Macaé, pelo Campeonato Carioca, marcado para o próximo domingo. Ainda de acordo com a sentença, os clubes poderão voltar a disputar as competições assim que os débitos forem quitados.