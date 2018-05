STJD arquiva processo e mantém acesso do Guarani O procurador geral do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), Paulo Schimitt, confirmou nesta quinta-feira que o "Caso Bruno Cazarine" vai ser arquivado. Segundo o jurista, o fax enviado pela Fifa à CBF, na semana passada, não ordena a retirada de pontos do Guarani no Campeonato Brasileiro da Série B. Muito menos fala sobre uma possível irregularidade do atacante.