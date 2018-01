STJD arquiva reivindicação da Lusa O presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), Luiz Zveiter, indeferiu e mandou arquivar, na segunda-feira, o requerimento apresentado pelo Sindicato das Associações de Futebol Profissional do Estado de São Paulo (Sindibol), em nome da Portuguesa, que tentava permanecer na Primeira Divisão do Campeonato Brasileiro. "Agora a chance de entrarmos na Justiça Comum ficou mais concreta", disse o advogado do Sindibol, Alexandre Rodrigues. "Vamos nesta quarta-feira conversar com os dirigentes da Portuguesa para tomarmos a decisão correta." A intenção do recurso do Sindibol era a de que fosse apurada a existência de irregularidade no contrato de transferência do lateral-direito Wendell para o Flamengo. Se o problema na transação fosse constatado, o Rubro-Negro poderia ser punido com a perda de até cinco pontos, o que o colocaria na Série B do Brasileiro e a Lusa herdaria sua vaga na primeira divisão.