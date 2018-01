STJD aumenta suspensão e Argel desfalca Inter em 4 jogos em 2016 Reunido nesta quarta-feira, o Pleno do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) ampliou a suspensão ao técnico do Internacional, Argel Fucks, por denúncia na Copa do Brasil. O treinador terá que cumprir quatro jogos de gancho, ao invés de apenas um, no Brasileirão ou na Copa do Brasil do próximo ano.