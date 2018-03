STJD cobra explicação de Luxemburgo O Superior Tribunal de Justiça Desportiva intimou o técnico Vanderlei Luxemburgo, do Cruzeiro, a confirmar ou não as críticas que fez ao STJD. O treinador tem cinco dias, a partir de segunda-feira, para se manifestar. No mês passado, Luxemburgo criticou o STJD por dar dois pontos ao Internacional no caso em que a Ponte Preta foi punida por ter utilizado um jogador irregular justamente na partida contra a equipe gaúcha. Na ocasião, o treinador do Cruzeiro alegou que só o infrator deveria ser penalizado e nenhuma outra equipe devia lucrar com isso.