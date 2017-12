STJD concede efeito suspensivo e libera Vizeu, mas mantém suspensão para Rhodolfo

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) concedeu um efeito suspensivo neste sábado e liberou o atacante Felipe Vizeu para o duelo do Flamengo contra o Vitória, neste domingo, no estádio Barradão, em Salvador, pela 38.ª e última rodada do Campeonato Brasileiro.

Também julgado e suspenso na última sexta-feira, contudo, o zagueiro Rhodolfo teve a sua pena mantida. Assim, vai desfalcar a equipe neste domingo, em jogo que pode classificar o Flamengo à Copa Libertadores - em sexto lugar com 53 pontos, o time carioca precisa ganhar para se garantir.

"O STJD concedeu efeito suspensivo para o atacante Felipe Vizeu, que está liberado para enfrentar o Vitória", informou o Flamengo neste sábado, em seu Twitter. "Já o zagueiro Rhodolfo não teve o pedido acatado integralmente e desfalca a equipe no confronto de amanhã (domingo)".

Rhodolfo e Felipe Vizeu foram punidos pelas agressões que trocaram durante a vitória por 3 a 0 sobre o Corinthians, no Rio de Janeiro, em jogo da 36.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O defensor pegou cinco jogos de suspensão e o atacante recebeu inicialmente quatro partidas de pena, mas terá um novo julgamento, ainda sem data marcada.

Na partida contra o Corinthians, Rhodolfo cobrou Felipe Vizeu devido ao posicionamento do atacante em uma cobrança de escanteio do adversário. Os dois discutiram, o zagueiro deu um soco e uma cabeçada no companheiro. No lance seguinte, Vizeu marcou o terceiro gol flamenguista e fez um gesto obsceno para o defensor.

O zagueiro foi enquadrado em dois artigos do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD): dupla agressão física e ameaça ao adversário. Já Felipe Vizeu foi denunciado por agressão e por ofender a honra alheia.