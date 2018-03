STJD condena goleiros do Coritiba e Goiás Os goleiros Fernando Vizzotto, do Coritiba, e Harley, do Goiás, foram condenados a 120 dias de suspensão, nesta quarta-feira à noite, pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). Os auditores do tribunal não acataram a decisão de sua 1ª Comissão Disciplinar, que havia absolvidos os atletas, no final de julho. Os resultados do exame antidoping de ambos os jogadores deram positivo e por isso eles foram a julgamento.