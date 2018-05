STJD condena Valdívia a pagar multa de R$ 8 mil por simular pênalti

O meia-atacante Valdívia, do Internacional, foi condenado a pagar uma multa de R$ 8 mil por simular um pênalti na partida contra o Coritiba, no início de outubro. A punição foi aplicada pela Quinta Comissão do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), nesta quinta-feira, e aceita pelo clube. A proposta será encaminhada junto com o processo a um Auditor do Pleno do STJD para que seja homologada.

Pela proposta de transação disciplinar do STJD, o dinheiro deverá ser doado à instituição de caridade Casa de Nazaré, de Porto Alegre (RS), dentro do prazo de sete dias.

No entender do STJD, Valdivia assumiu "conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva" ao simular um pênalti e admitir isso publicamente em entrevista pós-jogo, dizendo que se jogou no lance. Do pênalti, convertido pelo atacante Vitinho, saiu o único gol da partida, vencida pelo Inter por 1 a 0.

Para a procuradoria, além de impactar no resultado da partida, o comportamento de Valdívia ainda trouxe prejuízos ao zagueiro Luccas Claro, do Coritiba, que na ocasião foi advertido com o cartão amarelo pela falta cometida.