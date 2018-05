STJD confirma punição para o Guarani cumprir na Série B do Brasileiro em 2017

Como já era esperado pela própria direção, o Guarani não conseguiu reverter a punição imposta pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). O clube de Campinas (SP) teve negado o seu recurso, nesta quinta-feira, e vai ter mesmo que cumprir um jogo de mando sem torcida no próximo ano, além de pagar uma multa de R$ 12 mil. Tudo por causa de incidentes verificados no estádio Brinco de Ouro nas quartas de finais do Campeonato Brasileiro da Série C, em jogo contra o ASA.

Na ocasião, o clube foi denunciado por desordem - pedras no ônibus do adversário - e invasão de campo - um torcedor invadiu o gramado e agrediu um jogador do time alagoano. O departamento jurídico conseguiu uma liminar para que o Guarani mandasse seu jogo da final em casa diante do Boa. Agora vai ter que cumprir a punição na primeira rodada da Série B de 2017 porque nesta temporada garantiu o acesso junto com o rival mineiro e os semifinalistas ABC e Juventude.

Mas o clube pode sofrer mais punições. O STJD fez uma denúncia pela ação dos torcedores na decisão contra o Boa, no sábado passado, na cidade de Varginha (MG). E pode impor uma punição de até 20 perdas de mando de campo. O Guarani foi denunciado por não prevenir e reprimir desordens e lançamento de objetos no estádio Dilzon Melo. Assim, responderá ao artigo 213, 1.º e 2.º, por duas vezes, na forma do artigo 184, que pede o somatório das penas.

A defesa do clube será em cima da truculência utilizada pela Polícia Militar de Minas gerais em cima da torcida, principalmente antes e depois do jogo. Com isso, espera minimizar a pena ou até mesmo a absolvição.