STJD decide amanhã se julga São Paulo O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) adiou para quinta-feira a decisão sobre a denúncia ou não contra o São Paulo, por causa de agressões da torcida do clube contra atletas da Ponte Preta, logo após o jogo entre as duas equipes, em 24 de julho. O confronto ocorreu quando o time visitante seguia para o ônibus da delegação, ainda dentro do Morumbi. O presidente do STJD, Luiz Zveiter, ficou de analisar imagens cedidas por emissoras de TV que registraram o tumulto. Se o São Paulo for denunciado, poderá perder o mando de campo por pelo menos um jogo no Campeonato Brasileiro.